"Ось їх Путін та його холуї називають нацистами", - головний рабин України у синагозі в Києві приймає людей, які втекли від бомбардувань Чернігова. ВIДЕО
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Головний рабин України та його люди приймають у синагозі тих, хто втік від російських бомбардувань Чернігова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Pravda Gerashchenko.
"Це синагога у Києві. Головний рабин України та його люди приймають у синагозі тих, хто втік від російських бомбардувань Чернігова", - йдеться в дописіі.
"Ще раз, хто не зрозумів:
Це синагога. Це рабин. Ось їх Путін та його холуї називають нацистами", - додано в повідомленні.