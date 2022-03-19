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"Ось їх Путін та його холуї називають нацистами", - головний рабин України у синагозі в Києві приймає людей, які втекли від бомбардувань Чернігова. ВIДЕО

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Головний рабин України та його люди приймають у синагозі тих, хто втік від російських бомбардувань Чернігова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

"Це синагога у Києві. Головний рабин України та його люди приймають у синагозі тих, хто втік від російських бомбардувань Чернігова", - йдеться в дописіі.

"Ще раз, хто не зрозумів: 

Це синагога. Це рабин. Ось їх Путін та його холуї називають нацистами", - додано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Shanna Castellanos 84782519
    РЕСПЕКТ!
  • Неоновая Вывеска
    Держимся вместе. Кацапы здохнут
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Не "Путин", а х у й л о, пора бы уже называть вещи своими именами
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