"Накормила наших тут одна бабушка пирожками - 8 человек в цинковых гробах домой улетели", - окупант про "гостинність" українців "визволених від фашистів". ВIДЕО

В розмові з рідними російський загарбник розповів про втрати у своєму підрозділі, про погане забезпечення, мародерство та про опір "визволених від фашизму".