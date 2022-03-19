Новини Відео • Війна

"Накормила наших тут одна бабушка пирожками - 8 человек в цинковых гробах домой улетели", - окупант про "гостинність" українців "визволених від фашистів". ВIДЕО

65 675119
В розмові з рідними російський загарбник розповів про втрати у своєму підрозділі, про погане забезпечення, мародерство та про опір "визволених від фашизму".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в телефонній розмові, перехопленій українськими спецслужбами, загарбник, зокрема, каже про випадок массового отруєння.

"Накормила наших тут одна бабушка пирожками - 8 человек в цинковых гробах домой улетели", - розповідає він деталі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Єсть! Аж огоньок пішов!" - українські десантники на Донеччині знищують окупантів за допомогою ПТРК. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Лысый коротышка
    . А ти, падло, не сідай на піньок, не їх пиріжок!
  • vita gunesh
    От баба Надя молодець! 😘😘😘💙💛💙💛💙💛
  • Serhii P.
    Бабця - Ви круті!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини