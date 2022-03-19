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Очікуємо на потужне підкріплення. Це дозволить повибивати росіян, будемо гнати потім до Луганська, - Гайдай. ВIДЕО

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Наразі із Луганщини евакуюють людей та очікують на потужне підкріплення. Це дозволить повибивати росіян із зайнятих ними позицій.

Про це очільник Луганщини Сергій Гайдай заявив в Сєвєродонецьку 19 березня під час евакуації жителів області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми вивозимо людей і домовляємося про безпечну доставку наступних гуманітарних вантажів. Фури заповнюємо догори – їжею, медикаментами, засобами гігієни, одягом", – повідомив Гайдай.

Він також прокоментував поточну безпекову ситуацію в області: "Зараз тривають бої в Рубіжному та Попасній, однак нам вдалося звідти евакуювати людей. Я вірю в наші Збройні сили – ми очікуємо на потужне підкріплення. Це дозволить повибивати росіян із зайнятих ними позицій".

"Будемо гнати потім до Луганська, я в цьому впевнений на 100%", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погоджено гуманітарний коридор у Луганській області на 19 березня, - глава ОВА Гайдай

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Гнать рашистов это хорошо. Но будьте внимательны. На юге очень тревожная ситуация. С оккупированного Крыма путиноиды получают значительное подкрепления. Пришел час расхерачить к ****** Керченский мост
  • Мобильный крематорий
    Что-то уж больно много политической грызни в комментах. Сначала загнать кацапов обратно в свинарник, а потом грызня. Иначе кацапы получат преимущество.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ГАЙДАЙ-ПРИПИНИ БАЗІКАТИ БО ЛАПАТНІКИ ПРИПИНЯТЬ ВИПУСКАТИ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ ЩОБ ПРИКИТИСЬ НИМ,..
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