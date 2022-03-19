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Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ. ВIДЕО

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Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію заходу.

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Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Не бачу сенсу слухати Zомбі.
  • буков
    Руденко, Фоменко.., манкурти грьобані, тому Калантаряни банкують.
  • Алексей Музыка a818500e
    Кто знает чем сейчас занимается ген. прокуратура и ее величество Венедиктова? Никого не смущает что до сих пор не закрыты вопросы: 1. Почему Медведчуку дали сбежать с Украины? 2. Не названы виновные в срыве операции против вагнеровцев. 3. Убийство Дениса Киреева, почему сначала сказали что он работает на Россию и есть доказательства, а потом что он работал на СБУ. Больше никаких материалов не было. 4. Никаких сдвигов в расследовании по Майдану. 0% progress. Зато Венедиктова недозвезд с рашки объявляет в розыск и освобождает зеков для теробороны, когда у нас и так очереди по 1000 человек в военком стоят, а после войны снова начнет Пороха душить. Почему на ключевые вопросы которые всех так интересуют мы никогда не получим ответы?
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