Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ. ВIДЕО
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Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ
Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію заходу.
Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію заходу.
Не бачу сенсу слухати Zомбі.
Руденко, Фоменко.., манкурти грьобані, тому Калантаряни банкують.
Кто знает чем сейчас занимается ген. прокуратура и ее величество Венедиктова? Никого не смущает что до сих пор не закрыты вопросы: 1. Почему Медведчуку дали сбежать с Украины? 2. Не названы виновные в срыве операции против вагнеровцев. 3. Убийство Дениса Киреева, почему сначала сказали что он работает на Россию и есть доказательства, а потом что он работал на СБУ. Больше никаких материалов не было. 4. Никаких сдвигов в расследовании по Майдану. 0% progress. Зато Венедиктова недозвезд с рашки объявляет в розыск и освобождает зеков для теробороны, когда у нас и так очереди по 1000 человек в военком стоят, а после войны снова начнет Пороха душить. Почему на ключевые вопросы которые всех так интересуют мы никогда не получим ответы?