Працюємо творчо, - ССО навели українську артилерію на російський склад з боєприпасами. ВIДЕО
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Українські Сили спеціальних операцій здійснили успішне наведення артилерії на склад окупантів із боєприпасами, після чого той був знищений.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування Сил спеціальних операцій.
"Твій настрій, коли навів артилерію на склад з боєкомплектом русні і спостерігаєш за тим, як орки горять разом зі своїм БК. ССО України: працюємо творчо!" - зазначається у повідомленні.