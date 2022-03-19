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Працюємо творчо, - ССО навели українську артилерію на російський склад з боєприпасами. ВIДЕО

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Українські Сили спеціальних операцій здійснили успішне наведення артилерії на склад окупантів із боєприпасами, після чого той був знищений.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування Сил спеціальних операцій. 

"Твій настрій, коли навів артилерію на склад з боєкомплектом русні і спостерігаєш за тим, як орки горять разом зі своїм БК. ССО України: працюємо творчо!" - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ГАРНА РОБОТА ХЛОПЦІ-РЕСПЕКТ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
  • Перехватчик
  • Y.M. Z.
    Музичний супровід чудовий теж підібрали

    Молодці! Слава Українській Армії! 💙💛
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