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На Донбасі успішно відбито 10 атак ворога, знищено близько 100 окупантів, 8 танків, 10 БМД, 7 БМП та 1 БТР, - штаб ООС. ВIДЕО

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Українські воїни відбили 10 атак ворога у Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні відзначається: "Сьогодні, військовослужбовці Об’єднаних сил вчергове завдали втрат російським окупантам. Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога.

Українські захисники знищили: - 10 БМД;  2 МТ-ЛБ;  8 танків;  7 БМП-2;  1 БТР;  10 вантажних автомобілей.

Втрати живої сили противника склали понад 100 осіб.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

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Топ коментарі

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Поскорее бы оккупантов уже погнали за уральский хребет...
  • Zemer
    Пенис Душилин сейчас возле Ла-Манша в раздумьях, каким образом он будет брать Лондон
  • Ірландія
    Слава дохлому фашистському окупанту , щоб рови безкінечні були заповненні рашистам. Пох , в топку всіх
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