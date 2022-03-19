На Донбасі успішно відбито 10 атак ворога, знищено близько 100 окупантів, 8 танків, 10 БМД, 7 БМП та 1 БТР, - штаб ООС. ВIДЕО

Українські воїни відбили 10 атак ворога у Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні відзначається: "Сьогодні, військовослужбовці Об’єднаних сил вчергове завдали втрат російським окупантам. Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога.

Українські захисники знищили: - 10 БМД; 2 МТ-ЛБ; 8 танків; 7 БМП-2; 1 БТР; 10 вантажних автомобілей.

Втрати живої сили противника склали понад 100 осіб.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

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