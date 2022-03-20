"Що це за Z в Актау?" - у Казахстані покарали водія з рашистським знаком на авто. ВIДЕО
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У казахстанському місті Актау оштрафували водія Jeep Cherokee, який наклеїв на скло своєї машини букву Z.
Про це повідоляє місцеве видання ЛАДА, інформує Цензор.НЕТ.
Позашляховик Jeep Cherokee червоного кольору з наклеєними на задніх бічних склах буквами Z їхав вулицями Актау (обласного центру Мангістауської області).
Поліція зупинила червоний позашляховик і склала на його водія протокол за двома статтями Адміністративного кодексу Республіки Казахстан:
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590 КпАП РК (порушення правил експлуатації транспортних засобів);
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601 КпАП РК (недотримання вимог, приписаних дорожніми знаками або розміткою проїжджої частини дороги).
Загальна сума виписаного чоловікові штрафу склала 24 504 тенге (трохи більше ніж 1,4 тисячі гривень).