Новини Відео

"Що це за Z в Актау?" - у Казахстані покарали водія з рашистським знаком на авто. ВIДЕО

72 89364
У казахстанському місті Актау оштрафували водія Jeep Cherokee, який наклеїв на скло своєї машини букву Z.

Про це повідоляє місцеве видання ЛАДА, інформує Цензор.НЕТ.

Позашляховик Jeep Cherokee червоного кольору з наклеєними на задніх бічних склах буквами Z їхав вулицями Актау (обласного центру Мангістауської області).

Поліція зупинила червоний позашляховик і склала на його водія протокол за двома статтями Адміністративного кодексу Республіки Казахстан:

  • 590 КпАП РК (порушення правил експлуатації транспортних засобів);

  • 601 КпАП РК (недотримання вимог, приписаних дорожніми знаками або розміткою проїжджої частини дороги).

Загальна сума виписаного чоловікові штрафу склала 24 504 тенге (трохи більше ніж 1,4 тисячі гривень).

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Притомним казахам-респект...
  • Ksenia VB
    Zдюлєй надавали?
  • Rechnoj skitalec
    Казахи молодці
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини