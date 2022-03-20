Добровольча рота Дмитра Коцюбайла в боях під Києвом. ВIДЕО
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"Правий сектор" разом із ЗСУ боронить рідну землю.
Відповідне відео опублікував у твітері блогер з ніком Necro Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідне відео опублікував у твітері блогер з ніком Necro Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ПРАВИЙ СЕТОР-ЗАРАЗ ПОЧНЕТЬСЯ ВИБУХ ЛАПАТНИХ ЗАПАРЄБРІКАВИХ ПЕРДАКІВ...
Арта на висотi
Молодцы ребята ,ай да молодцы ! Смерть проклятым кацапам ! Слава Великой Украине !