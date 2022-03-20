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Добровольча рота Дмитра Коцюбайла в боях під Києвом. ВIДЕО

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"Правий сектор" разом із ЗСУ боронить рідну землю.

Відповідне відео опублікував у твітері блогер з ніком Necro Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.ПРАВИЙ СЕТОР-ЗАРАЗ ПОЧНЕТЬСЯ ВИБУХ ЛАПАТНИХ ЗАПАРЄБРІКАВИХ ПЕРДАКІВ...
  • Gen Pan
    Арта на висотi
  • Мистер Икс 00711c20
    Молодцы ребята ,ай да молодцы ! Смерть проклятым кацапам ! Слава Великой Украине !
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