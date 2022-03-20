"Мы только с#бываемся. Наша задача просто с#бывать с минимальными потерями", - розмова окупанта з дружиною. ВIДЕО

СБУ перехопила інформацію про чергову "секретну тактику" російських загарбників: хочуть злиняти "с минимальными потерями".

Про це повыдомляє СБУ на совїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

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Так, у розмові зі своєю дружиною окупант зізнається, що їхня армія вже не може виконувати завдання. В його батальйоні з 60 військових залишилося лише 13, а 70% техніки знищено українськими військовими. "Славетна армія путіна" – деморалізована і втратила свою бойову міць.

"Наша армия уже не справляется, дох#я потерь понесла" - стверджує росіянин, тому командир батальйону прийняв вольове рішення –

" Тут бригады уже них#я не осталось. Мы только с#бываемся. Наша задача просто с#бывать с минимальными потерями"

Окрім цього окупант каже, що відстрілюватись від захисників України у них також немає змоги, через проблеми зі зброєю.

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"Не та война, вообще не та. Я думал все в России за#бись, оказывается них#я не за#бись", - каже у відчаї окупант.

"Получается вас просто на смерть туда кинули?", - каже дружина і жаліється, що у них теж не все так добре і "даже сахара в магазинах нет".

"Чим більше таких рішень будуть приймати окупанти – то краще для них. Бо наша мета – знищити не 70%, а 100% російських загарбників. Тож тактика "тікати" – єдина вірна для загарбників. Україна обов’язково переможе! Слава Україні!", - впевнені у свою чергу у Службі безпеки України.