"Доповідаю: в’#бали в колону!" - захисники України знищили живу силу ворога. ВIДЕО
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На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає.
Відео знищення противника опублікувало Командування Сил спецоперацій ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це - наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян", - повідомили в командуванні.
Знищення колони ворога відбулося у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони та Грузинським Легіоном.
"На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає", - зазначили в ССО.