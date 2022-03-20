Нацгвардійці знищують танк, БТР і російську піхоту в ближньому бою в Маріуполі. ВIДЕО бою

Нацгвардійці знищили танк, БТР і російську піхоту в ближньому бою в Маріуполі.

Про це написав на своїй сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і опублікував відеозапис з фрагментою вуличного бою в Маріуполі.

"Полк Нацгвардії знищує танк, БТР і російську піхоту в ближньому бою в Маріуполі! Відео записано з прицілу українського БТР-4. Приголомшливий героїзм та майстерність наших воїнів! 18 діб в повному оточенні, штурми, бомбардування, але вони ще сильніше б'ють російських окупантів!", - написав Бутусов в коментарі до запису.

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