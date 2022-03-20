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"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - перехоплення розмови російських окупантів. АУДIО

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В телефонній розмові російський окупант розповів, що його підрозділ вже вдруге зазнав значних втрат, зайшовши на територію України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його слова залишки підрозділу втекли до російського кордону. Втікаючи, загарбники підривали за собою усі мости, щоб їхнє командування знову не відправило їх у бій.

"Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - каже він в розмові.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    вторая армия мира
  • Вася Шевченко f77d76ba
    драпает подрывая за собой мосты, чтоб не догнали бендеровцы - это раз, и чтоб не вернули обратно камандиры русо-фашисты
  • igorpesec
    Кожний орк при слові Україна має сцяти та дристати в майтки!
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