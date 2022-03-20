У Слов'янську попрощалися з воїном 25-ї бригади Віктором Смаригіним, який загинув під Авдіївкою внаслідок обстрілу з російських "Градів". ВIДЕО

Ціною власного життя врятував техніку і побратимів. У Слов’янську в останню путь провели бійця Збройних сил України Віктора Смаригіна.

Уродженець міста Первомайськ Луганської області, він 3 роки служив у 25–й окремій Дніпропетровській повітряно-десантній бригаді. Був старшим механіком роти. З початку відкритого вторгнення Росії на територію України Віктор Смаригін виконував бойові завдання неподалік окупованого Донецька, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Телеканал Донеччина.

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14 березня неподалік Авдіївки разом з побратимами відводив бойову техніку десанта з-під обстрілів ворожих " Градів". Один зі снарядів впав неподалік колони.

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Військовослужбовець отримав численні осколкові поранення не сумісні з життям.

Віктору Смаригіну було лише 26 років. У Слов’янську залишилася родина загиблого - дружина і дві маленькі донечки – 5 місяців та 11 років.