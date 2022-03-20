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Пристрій для відстрілу "коктейлів Молотова" сконструювали мешканці Житомирщини: "На метров 300 ушла. Думаю, даже вертолет низколетящий сбить можно". ВIДЕО

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Мешканці Житомирщинт працюють над пристроєм, що має відстрілювати "коктейлі Молотова".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вже проведені перші вдалі випробування - пляшка з водою полетіла на відстань близько трьохсот метрів. Очевидці випробувань вважають, що така зброя може бути ефективної і як засіб ППО.

 "На метров 300 ушла. Думаю, даже вертолет низколетящий сбить можно", - каже один з них.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    НАРОДНЕ ППО-ДЯКУЮ ХЛОПЦІ...
  • Сергій Осадчий
    1. Запатентувати.
    2. Провести бойові випробування на ефективність ураження.
    3. Запропонувати Пентагону купити ліцензію і обмін на Петріоти.
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Супер,ви найкращі! Україна непереможна!
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