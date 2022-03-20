Пристрій для відстрілу "коктейлів Молотова" сконструювали мешканці Житомирщини: "На метров 300 ушла. Думаю, даже вертолет низколетящий сбить можно". ВIДЕО
34 96781
Мешканці Житомирщинт працюють над пристроєм, що має відстрілювати "коктейлі Молотова".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вже проведені перші вдалі випробування - пляшка з водою полетіла на відстань близько трьохсот метрів. Очевидці випробувань вважають, що така зброя може бути ефективної і як засіб ППО.
"На метров 300 ушла. Думаю, даже вертолет низколетящий сбить можно", - каже один з них.