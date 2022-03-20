"О, сука, попали, нах#й, в щось! Я сі курва п'єрдолив, бл#дь!", - воїни 24-ї бригади знищили склад російських окупантів з пальним на Луганщині. ВIДЕО

Українські військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили склад російської окупаційної армії з пальним в Луганській області і ліквідували частину техніки.

Про це повідомляє голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

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Він виклав відео на підтвердження своїх слів, на якому, за його словами, "видно момент точного попадання у склад росіян з боєкомплектом і паливно-мастильними матеріалами".

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Крім того, за словами Гайдая, захисники знищили один ворожий танк і паливозаправний автомобіль.