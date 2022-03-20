У Бердянську російські загарбники почали бити та затримувати місцевих жителів, які вийшли на акцію протесту проти окупації. ВIДЕО

У Бердянську 20 березня приблизно 200-250 людей вийшли на мирну акцію протесту проти російської окупації. Окупанти почали їх бити та затримувати.

Про це hromadske.ua повідомила місцева жителька, передає Цензор.НЕТ.

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Люди зібралися на набережній міста. Під час акції вони тримали прапори України, співали пісні. Згодом вирушили центральною вулицею до виконкому, де сидять окупанти.

За словами учасниці акції, окупантів ставало дедалі більше, людей почали оточувати. Тоді приблизно 60 учасників повернулися до набережної. Тоді людей почали валити на землю.

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"Потім їх почали роздягати, обшукувати речі", — розповіла дівчина.

Крім того, російські окупанти стріляли у повітря.

Усіх інших людей почали відтісняти, погрожуючи вистрілити в ноги, розповіла учасниця. Що зробили з тими, кого повалили та обшукували, невідомо. Ймовірно, їх затримали, оскільки поряд стояли два автозаки.