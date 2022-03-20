5 людей постраждали, двоє з них госпіталізовані внаслідок влучання снаряда у двір багатоповерхівки в Святошинському районі. Будинок пошкоджено, згоріли автівки, - Кличко. ВIДЕО
12 05413
П'ять людей постраждали внаслідок влучання снаряда в двір багатоповерхівки в Святошинському районі Києва. Двоє з них госпіталізовані.
Про це повідомив в телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує обстрілювати столицю", - констатує Кличко.
За його інформацією, в Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли автівки в дворі.
"На даний момент загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували. На місці працюють медики і рятувальники", - додає очільник міста.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти під час обстрілу Києва використали "найжорстокішу зброю" - снаряди спустилися на парашутах, - Геращенко. ФОТО
Нагадаємо, за інформацією рятувальників, у Києві внаслідок влучання уламків снаряда виникла пожежа у житловому будинку в Святошинському районі.