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5 людей постраждали, двоє з них госпіталізовані внаслідок влучання снаряда у двір багатоповерхівки в Святошинському районі. Будинок пошкоджено, згоріли автівки, - Кличко. ВIДЕО

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П'ять людей постраждали внаслідок влучання снаряда в двір багатоповерхівки в Святошинському районі Києва. Двоє з них госпіталізовані.

Про це повідомив в телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує обстрілювати столицю", - констатує Кличко.

За його інформацією, в Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли автівки в дворі.

"На даний момент загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували. На місці працюють медики і рятувальники", - додає очільник міста.

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Нагадаємо, за інформацією рятувальників, у Києві внаслідок влучання уламків снаряда виникла пожежа у житловому будинку в Святошинському районі.

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Топ коментарі

  • dFMCt7lhYJ
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  • Юрий Педаченко
    Посунули на захIдоному напрямку, на пIвночi (Буча, Гостомель, Ворзель) стоять
  • extrims70
    Ваші повідомлення хаотичні і незграбні.
    Яка "арта" здатна створити >2м воронку.
    Що ви хочете забрехати? З якою метою?
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