"Херсон ганяє окупантів!": жителі міста проганяють вантажівку російських загарбників. ВIДЕО
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Мешканці Херсона, які вийшли на акцію протесту проти російської окупації, прогнали російських загарбників.
Відповідне відео опублікував журналіст Олексій Братущак, передає Цензор.НЕТ.
"Херсон ганяє окупантів! Знову неймовірне відео. У центрі міста херсонці проганяють вантажівку руzкіх. Ті, як раки, пруть взад. Уже два тижні херсонці виходять на мітинги. Кожного дня. З українськими прапорами та гаслами "окупанти йдуть нах". І щось мені підказує, що ті руzкіє, які засіли в будівлі обласної адміністрації, все більше охерівають. Бо їх же мали зустрічати квітами. А тут чистою російською кричать " руzкий солдат - фашистский окупант!" Не так ФСБ та роzгвардія уявляли собі відрядження у Херсон. Хер їм, а не Херсон!" - розповів журналіст.