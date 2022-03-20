"Домой нах#й!" - безбройні енергодарці чинять активний спротив окупантам і вимагають звільнити заступника мера Самойдюка. ВIДЕО
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Мешканці Енергодара чинять активний супротив окупантам і вимагають звільнення захопленого загарбниками заступника мера Івана Самойдюка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із захопленого міста опубліковані в соцмережах. На записах зафіксований мітинг на центральній площі міста, а також фрагмент, коли учасники акції блокували автомобіль окупантів, не злякавшись навіть пострілів. Загарбники мусили втекти з місця блокування, прорвавшись крізь живе кільце.