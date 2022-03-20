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"Домой нах#й!" - безбройні енергодарці чинять активний спротив окупантам і вимагають звільнити заступника мера Самойдюка. ВIДЕО

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Мешканці Енергодара чинять активний супротив окупантам і вимагають звільнення захопленого загарбниками заступника мера Івана Самойдюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи із захопленого міста опубліковані в соцмережах. На записах зафіксований мітинг на центральній площі міста, а також фрагмент, коли учасники акції блокували автомобіль окупантів, не злякавшись навіть пострілів. Загарбники мусили втекти з місця блокування, прорвавшись крізь живе кільце.

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Топ коментарі

  • Dmitri 18251fb2
    почему мои энергодарцы оказались безоружными. почему все так получилось. там идеальное место для обороны
  • Дин Проффитт
    такие вопросы возникают у многих . Особенно по югу и в частности по Херсону , как собственно и в других регионах Украины .
  • ЗПЖ
    У меня голова отваливается от это вопроса.. как? через тонкий Чонгар?? Как??
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