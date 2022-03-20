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Подоляк - посадовцям: Не повідомляйте про будь-яке постачання зброї та підготовку до контрнаступів з боку ЗСУ!. ВIДЕО

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Чиновники не повинні розголошувати будь-яку інформацію стосовно постачання зброї до України. Це ж стосується і підготовки до наступу з боку ЗСУ на позиції ворога.

Про це повідомив у твітері радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ все ще не розуміє причин, з яких вони точно програють війну. Обов'язково пояснимо. На всіх фронтах – військовому, дипломатичному, санкційному й переговорному. До наших топів прохання. Менше публічних слів про закупівлю зброї та ще менше слів про підготовку наших контрнаступів", - написав він.

"Хочу попросити. Перше. Це стосується посадовців. Питання постачання нам будь-якої зброї давайте не розголошувати до моменту, доки ця зброя не почне працювати...Друге, більше стосується наших регіональних представників. Давайте не говорити про будь-які передислокації наших військ і підготовку до контрнаступу. Контрнаступи будуть по всіх напрямках, тому що це наша земля. ЗСУ розуміють, звідки та як треба атакувати. Але давайте не говорити про це заради лайків. Третє,...немає ніякої зради і не буде! Ми точно прийдемо до перемоги!", - зауважив він у зверненні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 6 російських генералів, десятки полковників та інших офіцерів. Тотальна неготовність, воюють кількістю та крилатими ракетами, - Подоляк

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Топ коментарі

  • Юрій Петрович c92ca1ad
    Пізно,Данілов вже розпатякав.А Подоляк краще нехай розкаже щось про перемовини.Крім загальних та розмитих фраз.І до речі,він то як попав на перемовини?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    АНТОШІ ГЕРАЩЕНКО ЦЕ ТЕЖ СТОСУЄТЬСЯ...
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Правильно. Нефтг трепаться
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