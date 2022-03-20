"Їжі просто немає, склади розбиті, магазини підірвані. Не уявляю, що люди там вже їдять", - очевидець гуманітарної катастрофи у Маріуполі. ВIДЕО

Очевидець гуманітарної катастрофи в Маріуполі розповів, як там зараз виживають люди без їжі та води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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"Ми, виїжджаючи, розділили ту воду, яка була в нас, між машинами нашими і між тими, хто залишився вдома. Ми залишили всі продукти, які в нас ще були... Це було ще мало, якщо брати за мирними мірками. А якщо брати за тими мірками, то це нічого собі, можна пару тижнів так витерпіти. Ми залишили все тим людям, тому що їжу там немає де взяти. Їжі просто немає, склади розбиті, розграбовані, магазини підірвані. Я вже не уявляю, що люди зараз їдять там", - розповів Микола Осиченко, гендиректор "Маріупольське телебачення".

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