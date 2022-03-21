Росія завдала два ракетні удари по полігону на Рівненщині, - керівник ОВА Коваль. ВIДЕО

Росія щойно завдала два ракетні удари по полігону на Рівненщині.

Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"26 день війни. Сьогодні на Рівненщині тричі лунала повітряна тривога. По одному із загальновійськових полігонів завдано два ракетні удари.

На місці працює спеціальна комісія", - повідомив Коваль.

Зазначається, що деталі буде повідомлено пізніше.

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