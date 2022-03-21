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Росія завдала два ракетні удари по полігону на Рівненщині, - керівник ОВА Коваль. ВIДЕО

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Росія щойно завдала два ракетні удари по полігону на Рівненщині.

Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"26 день війни. Сьогодні на Рівненщині тричі лунала повітряна тривога. По одному із загальновійськових полігонів завдано два ракетні удари.

На місці працює спеціальна комісія", - повідомив Коваль.

Зазначається, що деталі буде повідомлено пізніше.

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Топ коментарі

  • Advokat Savchuk
    Ніякі ракети в москалів не закінчуються, ця наволоч використає все що у неї є і останнього орка інваліда будуть гнати до нас на забій. ***** влаштовує тільки капітуляція України, "пасрєдінє" небуде, це кровожерливі потвори, від олігарха з мацквабада до ніщей салдацкай матєрі з якогось мухосранска. Тільки Захід з поставками зброї і ЖОРСТОКИМИ санкціями може нам допомогти
  • Azer Huseynov
    "що деталі буде повідомлено пізніше." - если опять погибшие в казармах, то блин надо начинать трибуналы и расстрелы.
  • Valentyna N
    Це давно було зрозуміло - раша воюватиме до останнього танка і до останньої ракети. Навіть якщо путлєра приберуть - нічого глобально не зміниться, можливо зменшать інтенсивність і розтягнуть війну на довший час
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