Наслідки нічного удару військ РФ по Києву. ВIДЕО

Напередодні вночі війська РФ підступно обстріляли Київ. Внаслідок обстрілу загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Крім того, зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці.