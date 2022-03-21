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Наслідки нічного удару військ РФ по Києву. ВIДЕО

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Напередодні вночі війська РФ підступно обстріляли Київ. Внаслідок обстрілу загинуло 4 особи та 1 особа травмована. Крім того, зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці.

Наслідки варварського обстрілу оприлюднив в телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Результат вчорашнього нічного удару по Києву", - прокоментував він відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Так въ#бало, все стекла повыбивало": Наслідки удару російських окупантів у Києві. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Денис Казанський


    @den_kazansky

    ·
    24 мин



    В благодарность за то, что сеть «Леруа Марлен» не уходит с российского рынка, россияне ночью разбомбили магазин «Леруа Марлен» в Киеве.

  • Перехватчик
    ІнфоВійська України/Ukraine


    @i_army_org

    ·
    12 ч



    В центре Киева вроде ловят ДРГ которая должна была ликвидировать президента Зеленского. Объясните кто-то уже идиотам в Кремле, что Украина не Россия и что убив президента, премьера или любого другого, они ничего не добьются. Мы воюем за будущее
  • Ireland
    Горіть в пеклі москалі !
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