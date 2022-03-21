Пошкоджено шість будинків, дві школи та два дитсадки унаслідок нічного обстрілу в Києві, - Кличко. ВIДЕО
Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго боролися з пожежею в Подільському районі, де в результаті обстрілів згорів торговий центр, пошкоджено 6 житлових будинків. Три з них - непридатні для життя. 8 людей загинули", - повідомив він.
Також пошкоджено приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків.
Кличко повідомив, що через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. "Тому не відчиняйте вікна. А коли виходите на вулицю – захистіть легені, одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2", - сказав він.
Також він закликав киян не знімати та не викладати відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об'єктів.