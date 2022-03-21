"Наше завдання - гнати назад цих вошивих солдатів, коли вони починають розбігатися": СБУ перехопила розмову "кадирівця". АУДIО

Служба безпеки оприлюднила аудіозапис телефонної розмови російського військовослужбовця з підрозділу, що комплектується етнічними чеченцями та підпорядковується голові Чечні Рамзану Кадирову. Він повідомляє, що служить у "заградотряді" та скаржиться дружині на постійні обстріли з боку ЗСУ.

Запис розмови оприлюднений на Telegram-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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"Російська пропаганда формує їхній образ, як грізної сили, що здатна виконати будь-які завдання Путіна. Але за 26 днів війни українські воїни вщент розбили цей міф. Кадирівців тепер називають не інакше, ніж "ТікТок-військами" через їхню любов до постановочних роликів. Бо на війні вони "відзначились" лише відеозйомками та звірствами проти мирного населення", - йдеться у повідомленні.

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У СБУ наголошують, що "кадирівці" займаються "зачистками" та вбивством російських військових, які тікають із поля бою.

"Вони виконують функцію "загрядотрядів" і стріляють по своїх. Хоча "своїми" росіян вони не вважають, називають "вошивими" і з задоволенням їх убивають", - зауважують у Службі безпеки.

У розмові з жінкою "кадирівець" зазначає, що перебуває "не в гущині подій", а його основне завдання - стримувати російських військових, які намагаються втекти з поля бою.

"Не турбуйся, я не в гущі подій, ми стоїмо трохи далі. Наше завдання - гнати назад (в бій. - Ред.) цих вошивих солдатів, коли вони починають розбігатися від ударів артилерії".

При цьому він також скаржиться на роботу української артилерії, яка цілодобово обстрілює позиції РФ.

"Смалить їхня артилерія конкретно вдень і вночі. Так і чути, що "там убили, то тут вбили", - зазначає військовий.

Під час розмови він також згадує, що нещодавно українські військові ліквідували командира спецназу сусіднього підрозділу.

"Проблема в тому, що обстрілюють з арти і вдень та вночі, у них ці снаряди не закінчуються", - жаліється "кадирівець".

Наприкінці розмови військовий висловлює сподівання, що скоро повернеться додому.