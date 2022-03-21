"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - окупанти обстріляли Миколаїв. ВIДЕО
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Російські загарбники вдень 21 березня вкотре обстріляли житлові квартали Миколаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - сказав Кім.
"Російські рідкісні виродки знову обстрілюють житлові квартали Миколаєва... Наші люди зараз ліквідують наслідки", - сказав Кім.
Він також попросив не публікувати у соцмережах наслідки обстрілів, щоб не допомагати ворогові.
Як повідомлялося, у Миколаєві почали додатково зміцнювати місто, щоб не дати ворогові взяти місто.