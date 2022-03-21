"Тут в любую квартиру зашел, что захотел - то и взял, кто-то приедет домой - ипотеку закроет", - СБУ перехопило розмову окупанта з дружиною. АУДIО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні, зазначають у спецслужбі. Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої "здобутки". Як ось цей, чия військова частина базується на Донеччині.
Він телефонує дружині з української SIM карти, яку "знайшов" разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.
Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. Правда, за довоєнним курсом. Каже, що це еквівалент 240 тисяч рублів. "Добытчик", вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту. Розповідає, що дехто з його однополчан "приедет домой – ипотеку закроет".