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"Тут в любую квартиру зашел, что захотел - то и взял, кто-то приедет домой - ипотеку закроет", - СБУ перехопило розмову окупанта з дружиною. АУДIО

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СБУ перехопила розмову російського окупанта-мародера з дружиною. Він розповідає, як "освободітєлі" грабують дома і квартири українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні, зазначають у спецслужбі. Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої "здобутки". Як ось цей, чия військова частина базується на Донеччині.

Він телефонує дружині з української SIM карти, яку "знайшов" разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.

Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. Правда, за довоєнним курсом. Каже, що це еквівалент 240 тисяч рублів. "Добытчик", вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту. Розповідає, що дехто з його однополчан "приедет домой – ипотеку закроет".

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    МОСКАЛИК! ТВОЯ ИПОТЕКА ЗАКРОЕТСЯ НА КЛАДБИЩЕ В КАКОЙ-НИБУДЬ СРАНОЙ ПЕНЗЕ ИЛИ САМАРЕ...
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Орда завжди воювала саме так.
  • Nika Joy
    Грабеж это окончательная стадия разложения армии. Так что очень плохой сигнальчик.
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