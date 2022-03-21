"Российский солдат, убирайся из моего дома": кримськотатарські активісти почали флешмоб і закликають долучатися. ВIДЕО

Кримськотатарський ресурсний центр закликає мешканців України приєднатися до флешмобу "Російський солдат, забирайся з мого дому".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

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"У рамках флешмобу ми пропонуємо кожному жителю України зняти коротке відео із закликом до російських окупантів покинути українську землю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відео, тривалість не більше 30 секунд, потрібно записати в горизонтальному форматі (до поясу) з хорошим освітленням та звуком.

Організатори флешмобу запропонували кілька варіантів відеозвернення, в якому перші два речення та останнє повинні залишатися такими самими, а в середину звернення включити свої думки та переживання. При цьому мова запису повинна залишатися російською.

Відео "Российский солдат, убирайся из моего дома" пропонують розмістити на своїх сторінках у соціальних мережах, тегнувши сторінку Кримськотатарського ресурсного центру.

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