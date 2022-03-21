"Азовці" знищують ворожу піхоту. ВIДЕО безпілотника
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Бійці полку "Азов" зафільмували за допомогою безпілотника свою успішну атаку на ворожу піхоту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі.
Чернобаевка "черная дыра"
В 7 раз ***********....
Легенда стає ще легендарнішою...
Пора уже?
"Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: россияне не люди. Отныне слово "россиянин" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного оккупанта. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, он убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Россиюшке. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей его штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь его жить, он повесит украинского человека и опозорит твою женщину. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее их трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою свинособак. Убей его! - это просит старуха-мать. Убей оккупанта! - это молит тебя дитя. Убей насильника! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!