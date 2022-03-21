Новини Відео • Війна

"Азовці" знищують ворожу піхоту. ВIДЕО безпілотника

62 45563
Бійці полку "Азов" зафільмували за допомогою безпілотника свою успішну атаку на ворожу піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований на сторінці підрозділу в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "О, сука, попали, нах#й, в щось! Я сі курва п'єрдолив, бл#дь!", - воїни 24-ї бригади знищили склад російських окупантів з пальним на Луганщині. ВIДЕО

Топ коментарі

  • ВВ 850fd633
    Чернобаевка "черная дыра"
    В 7 раз ***********....
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Легенда стає ще легендарнішою...
  • константен
    Пора уже?

    "Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: россияне не люди. Отныне слово "россиянин" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного оккупанта. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, он убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Россиюшке. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей его штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь его жить, он повесит украинского человека и опозорит твою женщину. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее их трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою свинособак. Убей его! - это просит старуха-мать. Убей оккупанта! - это молит тебя дитя. Убей насильника! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини