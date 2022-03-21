У Путіна знайшли ще одну супер'яхту - з екіпажем зі співробітників ФСО. ВIДЕО

Розслідувачі виявили величезну яхту "Шехерезада", яка може належати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Екіпаж супер'яхти зібраний зі співробітників російської Федеральної служби охорони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на команду російського опозиціонера Олексія Навального.

Зазначається, що 140-метрова яхта вартістю 700 мільйонів доларів спущена на воду у 2020 році на верфі в Німеччині. Це одна з найбільших у світі яхт у своєму класі. Американські чиновники пов'язують її з Путіним.

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Розслідувачі ознайомилися зі списком членів екіпажу яхти. За їхніми даними, перший помічник, боцман, помічник боцмана, кілька охоронців і ще кілька членів екіпажу громадяни РФ і працюють у ФСО. При цьому у багатьох із них у документах вказана військова частина ФСО в Сочі.