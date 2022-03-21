СБУ затримала тіктокера, який опублікував кадри "Ретровіля", де були армійські автомобілі. ВIДЕО

Служба безпеки України опублікувала кадри затриманого громадянина, який опублікував у тіктоці кадри з ТРЦ "Ретровіль", де були автомобілі ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці СБУ.

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У повідомленні відзначається: "На відео – тіктокер, який днями виклав у інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство.

Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів.

Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!"

У СБУ підкреслили: Інформацію про пересування загарбників надсилайте на офіційні канали: Наш чат-бот t.me/stop_russian_war_bot

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