СБУ затримала тіктокера, який опублікував кадри "Ретровіля", де були армійські автомобілі. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці СБУ.
У повідомленні відзначається: "На відео – тіктокер, який днями виклав у інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.
Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство.
Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів.
Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!"
У СБУ підкреслили: Інформацію про пересування загарбників надсилайте на офіційні канали: Наш чат-бот t.me/stop_russian_war_bot