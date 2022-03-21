Росіяни обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині з "Градів" і отримали жорстку відповідь від ЗСУ. ВIДЕО

Українські захисники повністю знищили склад боєприпасів противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко.

Сьогодні російські окупанти обстріляли місто Зеленодольськ (Криворізький район Дніпропетровська область) з "Градів". Але ЗСУ дали жорстку відповідь.

"У підсумку - знешкоджено повністю склад боєприпасів противника. І "Градів", які обстріляли місто, також більше немає", - зазначив Ситниченко.