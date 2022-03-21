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Росіяни обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині з "Градів" і отримали жорстку відповідь від ЗСУ. ВIДЕО

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Українські захисники повністю знищили склад боєприпасів противника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко.

Сьогодні російські окупанти обстріляли місто Зеленодольськ (Криворізький район Дніпропетровська область) з "Градів". Але ЗСУ дали жорстку відповідь.

"У підсумку - знешкоджено повністю склад боєприпасів противника. І "Градів", які обстріляли місто, також більше немає", - зазначив Ситниченко.

Топ коментарі

  • Aleks Sun
    Дуже гарно. Полонених, я так розумію, теж немає.
  • Перехватчик
    Вестник Стабильности #StandWithUkraine


    @stabilnosti

    ·
    9 ч



    Читать голосом Николя Дроздова, программа «В мире животных»:
    «На этом фото мы видим, как украинский трактор присматривается к своей добыче. Через мгновение он совершит бросок и утащит подбитый вражеский танк для растерзания на металлолом».

  • Sophia-Maria Duglass
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