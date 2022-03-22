Тероборона Баштанки на Миколаївщині захопила три російські ЗРГК "Панцир-С1" вартістю $15 млн кожен. ВIДЕО

Тероборона Баштанки на Миколаївщині підбила та розібрала на запчастини російський ЗРГК "Панцир-С1" вартістю $15 млн. Два вцілілі комплекси баштанці, вірогідніше за все, передали ЗСУ.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відео з місця бою.

"Репортаж з Баштанки - міста української військової слави, місця подвигу, де будуть стояти величні пам’ятники пілотам украінських штурмовиків та гелікоптерів, та бійцям ТРО, чия майстерність та жертовність врятували центральну Україну від стрімкого прориву російських колон . Саме тут під Баштанкою поки що розташований знаменитий надсучасний російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С1. Його якимось дивом не розтягли на метал. Ракети та частина радара вціліли. Видно, що дві ракети росіяни встигли випустити. Російські колони були розгромлені у боях 27 лютого - 12 березня. Прошу шановну громаду Башатанки - врятуйте хоча б залишки Панциря для історії, ваші діти та онуки будуть сюди їздити на місця звитяги батьків та дідів! Місцеві мешканці кажуть, що ще два цілих Панциря українські воїни все ж таки забрали цілими", - пише Бутусов в коментарі до відео.

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