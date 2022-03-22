"Папа, опомнись и брось все это", - син активного учасника створення фейкової "ХНР" Кальонова звернувся до батька. ВIДЕО

Син активного учасника створення фейкової "ХНР" Георгія Кальонова Дмитро записав спеціальне відеозвернення, в якому закликав батька не приймати участі у створення фейкової "ХНР" в Херсоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зі зверненням опублікований у соціальних мережах.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Херсоні окупанти відкрили вогонь по мирних людях в центрі міста. Є поранені. ВIДЕО

Кальонов Георгій Дмитрович, 10.05.1958, був затриманий у 2014 році співробітниками Управління СБ України в Херсонській області за ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Кальонов відомий тим, що очолював Херсонську обласну організацію маргінальної партії "Рускоє єдінство" й оголошувався СБУ в розшук у зв’язку з підозрою у зазіханні на територіальну цілісність України. Встановлено, що Георгій Кальонов забезпечував зброєю та вибухівкою бойовиків так званих "Л/ДНР". Крім того, організовував мітинги проросійського спрямування на території м. Херсон. В 2014 році після затримання правоохоронцями органу безпеки, уряд РФ офіційно запросив обміняти Кальонова на полонених військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території ОРДЛО. Також відомо, що Кальонов має близькі зв’язки із проголошеним окупантами "головою" Криму - Аксьоновим Сергієм Валерійовичем. За сприяння останнього, Каленов був куратором ринків в окупованому Криму, а також належав до негласного агентурного апарату ФСБ РФ. Зокрема до його функцій належить створення та забезпечення функціонування резидентури та кураторство агентурної мережі ФСБ РФ по Херсонській області. У зв’язку із вторгненням та початком ведення РФ агресивної війни проти України, Каленов прибув до окупованого росіянами м. Херсон з метою створення та проголошення т.зв. "Херсонської народної республіки". Заручившись підтримкою інших колаборантів, 16 березня 2022 року Кальоновим було проведено "засідання" за участі: екс-мера м. Херсон Володимира Сальдо (пропагандисти проголосили його мером міста), Кирила Стрємоусова, Тетяни Кузьміч,Ігоря Семенчева, Сергія Черевка, Дмитра Савлученка.

Дивіться також: "Боже, які кончені!", - окупанти грабують автозаправку в Херсоні. ВIДЕО камер спостереження