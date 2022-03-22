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"Нас продали... Генералы продали всю информацию. Человек 600 минуснули", - перехоплення розмови російського військового з матір'ю. АУДIО

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Військовослужбовці путінської армії продовжують визнавати величезні втрати в своїх лавах, скаржачись на воєначальників.

Один із окупантів заявив, що з його 331-го костромського полку ВДВ на війні в Україні було ліквідовано весь батальйон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника глави МВС Антона Геращенка. 

"Ми в самій жопі. У нас командира полку мінусанули. "200-й" (Сухарєв)... У мене для тебе погані новини – це не ті цифри. Весь 2-й батальйон, людей 600!" – розповідає правду військовий путінської армії власній матері.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Почувши вчерогове розмову дурної свино-матки я вже не дивуюсь що кацапи вже народжуються геть дурними...
  • MAKAROV ddf66d11
    😂 хорошие генералы, слили пушечное мясо за милую душу
  • Sophia-Maria Duglass
    Українська пісенка 🤣🤣🤣
    "Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
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