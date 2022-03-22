"Нас продали... Генералы продали всю информацию. Человек 600 минуснули", - перехоплення розмови російського військового з матір'ю. АУДIО
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Військовослужбовці путінської армії продовжують визнавати величезні втрати в своїх лавах, скаржачись на воєначальників.
Один із окупантів заявив, що з його 331-го костромського полку ВДВ на війні в Україні було ліквідовано весь батальйон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника глави МВС Антона Геращенка.
"Ми в самій жопі. У нас командира полку мінусанули. "200-й" (Сухарєв)... У мене для тебе погані новини – це не ті цифри. Весь 2-й батальйон, людей 600!" – розповідає правду військовий путінської армії власній матері.