Новини Відео • Санкції проти Росії

Через дефіцит цукру російська поліція почала "доблесну боротьбу" зі спекулянтами: "Доставил и продал 50 кг сахара по завышеной цене". ВIДЕО

13 90453
В Росії через дефіцит цукру почали з'являтися спекулянти.

Тим часом російські правоохоронці затримують громадян, які продають цукор по вискій ціні. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни бояться втратити "солодке життя", тому спекулянти з совка повним ходом повертаються у повсякденне життя росіян. А совкова поліція "доблесно бореться" із спекулянтами цукру. Начебто машина часу повернула Росію на 40 років назад? Правда?
Далі буде!" - прокоментував він появу спекулянтів в Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ заборонили вивезення зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    ну дальше будет больше
    вареньіе джинсьі
    фарцовщики
    интердевочки...
    велкам то СССР

    дежавю блин.

    ОТБЕРИТЕ У ПУТИ ХРОНОВОРОТ
  • Влас Ракита
    Появились закладчики пакетиков с сахаром. Ничего личного - только бизнес!..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    эсэсэсэром засмердело ))))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини