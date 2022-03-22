Через дефіцит цукру російська поліція почала "доблесну боротьбу" зі спекулянтами: "Доставил и продал 50 кг сахара по завышеной цене". ВIДЕО

В Росії через дефіцит цукру почали з'являтися спекулянти.

Тим часом російські правоохоронці затримують громадян, які продають цукор по вискій ціні. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни бояться втратити "солодке життя", тому спекулянти з совка повним ходом повертаються у повсякденне життя росіян. А совкова поліція "доблесно бореться" із спекулянтами цукру. Начебто машина часу повернула Росію на 40 років назад? Правда?

Далі буде!" - прокоментував він появу спекулянтів в Росії.

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