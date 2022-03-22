950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі заблоковано на польсько-білоруському кордоні. ВIДЕО
23 29053
На польсько-білоруському кордоні заблоковано 950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуку активіст Віталій Семенюк
"Гарне відео гарних фур на польсько-білоруському кордоні, які вже нікуди не їдуть
Загалом там заблоковано 950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі.
Наразі блокування фур здійснюється лише за рахунок сил українських та польських волонтерів", - написав він.
Крім того він закликав усіх українців, які живуть у Польщі та хто не зайнятий важливими справами, виїжджати на КПП Кукуріки та допомагати блокувати російські та білоруські вантажівки.