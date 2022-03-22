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950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі заблоковано на польсько-білоруському кордоні. ВIДЕО

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На польсько-білоруському кордоні заблоковано 950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуку активіст Віталій Семенюк

"Гарне відео гарних фур на польсько-білоруському кордоні, які вже нікуди не їдуть

Загалом там заблоковано 950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі.

Наразі блокування фур здійснюється лише за рахунок сил українських та польських волонтерів", - написав він.

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Крім того він закликав усіх українців, які живуть у Польщі та хто не зайнятий важливими справами, виїжджати на КПП Кукуріки та допомагати блокувати російські та білоруські вантажівки.

Топ коментарі

  • Jimmy Hill
    Ці фури направити в Україну - як компенсацію.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Поляки поки що наших не чипають. Стоять у стороні посміхаються. Акція дуже ефективна.
    Економісти розрахували, що дефіцит того чи іншого товару починається після падіння обгягів його поставок на ринок на 10%.
    Ще 2-3 дня і в московії почнеться споживча паніка по багатьох товарах продовольчої групи.
  • Абырвалг Шариков
    Пускай едут через Украину.
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