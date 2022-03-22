"Это не наша война. Сделайте все, что бы в ней не учавствовать. Сложите оружие, сдавайтесь в плен. Сохраните себе жизнь", - білоруська спортсменка Герасименя звернулася до бійців армії РБ. ВIДЕО
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Білоруська спортсменка Олександра Герасименя звернулася до бійців армії Республіки Білорусь і закликала їх зробити все аби уникнути бойових зіткнень з українцями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє відеозвернення Герасимені опублікувала в соцмережах.
"Найближчим часом вас змусять брати участь у братовбивчій війні проти України. Це не наша війна. Ми не вороги. Той, хто прийде на українську землю зі зброєю, той від зброї і загине. Зробіть все можливе, щоб не брати участі у цій війні, складіть зброю, здавайтеся в полон. Збережіть своє життя", - каже Герасименя на запису.