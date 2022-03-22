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"Это не наша война. Сделайте все, что бы в ней не учавствовать. Сложите оружие, сдавайтесь в плен. Сохраните себе жизнь", - білоруська спортсменка Герасименя звернулася до бійців армії РБ. ВIДЕО

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Білоруська спортсменка Олександра Герасименя звернулася до бійців армії Республіки Білорусь і закликала їх зробити все аби уникнути бойових зіткнень з українцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє відеозвернення Герасимені опублікувала в соцмережах.

"Найближчим часом вас змусять брати участь у братовбивчій війні проти України. Це не наша війна. Ми не вороги. Той, хто прийде на українську землю зі зброєю, той від зброї і загине. Зробіть все можливе, щоб не брати участі у цій війні, складіть зброю, здавайтеся в полон. Збережіть своє життя", - каже Герасименя на запису.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    На засРашке начали что-то подозревать

    Alver



    @Alla91748059

    ·
    14 ч



    Жизнь как зебра - то чёрная полоса, то белая.
    Помните коронавирус, безработицу, рост цен, политические репрессии, разбитые дороги, хлопки газа, падающие самолёты? Помните?
    Так вот, это была белая полоса.
  • Янковенко Владислав
    Белорус! Не стоит умирать за Бибу и Боба! Ведь это всего лишь - два долбойоба!

  • стакато
    Здаваться в плен звучит позорно, надо говрить не здавайтесь в плен, а переходите на сторону Украины.
    Политически это будет очень весомо. Очень.
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