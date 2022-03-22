"Я на світі 95 років, але такого не переживала," - евакуйована бабуся розповідає про побачене в "гарячій точці". ВIДЕО

Евакуйовані жителі навколишніх сіл та містечок постійно перебувають під обстрілами та знаходяться в центрі запеклих бойових дій. Околиці Києва вже близько 3 тижнів перебувають без тепла, води та світла. Під шквалом пострілів люди розводять вогнища біля будинків, щоб зігрітися та приготувати їжу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео з розповіддю евакуйованої жительки Київщини про те, що їй прийшлося пережити за 3 тижні війни.

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"Я прожила 95 років, але такого не переживала, — розповідає евакуйована жителька. — І голод пережила в 1933, і в 1941 році прожила війну, але такого страховиська не бачила".

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Літня жінка наголошує, що Україна хоче жити самостійно, та згадує часи Радянського Союзу як роки кабали, в якій їй прийшлося жити. "Палили церкви, засилали людей, які робили добро та шанували інших, — згадує бабуся. — Ми 70 років так прожили. А зараз ми хочемо жити самостійно. Чи йому мало в Росії тієї території?".

Влада України продовжує евакуацію людей на Київщині, де окупанти нещадно бомбардують цивільні будинки та вбивають мирних жителів. За минулу добу по маршруту з Бучі і Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, медикаментів і одягу. Також, загалом за 21 березня "зеленими коридорами" вдалося врятувати та перевезти в безпечне місце 8057 українців.

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