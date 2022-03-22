"Братья ромалы, отжимаем у орков технику - на подходе корабли", - нацгвардієць Циган, що боронить Одесу, звернувся до ромів і жартома натякнув на їхні звитяги у викраденні ворожої техніки. ВIДЕО

Нацгвардієць на псевдо Циган звернувся до своїх одноплемінників-ромів із закликом об'єднатися та допомагати українській армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн, що стоїть на захисті Одеси, жартома натякнув на звитяги ромів під час викрадення ворожої техніки і сказав, що на підході до Одеси є російські кораблі.

"В это нелегкое время мы должны быть едины. Я - одессит, украинско-еврейский цыган, призываю всех своих братьев к дестабилизации нашего врага и помощи нашей армии. Братья ромалы, отжимаем у орков технику - на подходе корабли", - сказав нацгвардієць.

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Випадок, на який натякає нацгвардієць, стався у селищі Любимівка на Херсонщині. Тамтешні роми, помітивши залишену без догляду бронемашину, прив'язали її до трактора і вирушили у невідомому напрямку. Один з російських військових побіг слідом, проте наздогнати так і не зміг.

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