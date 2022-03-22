Через ворожий обстріл в Оболонському районі Києва горіла вантажівка та дві будівлі, - ДСНС. ВIДЕО
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Сьогодні, 22 березня в Оболонському районі Києва, внаслідок ворожого обстрілу, зайнялася вантажівка та дві будівлі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, повідомлення про це надійшло до столичних рятувальників 22 березня о 13:10.
Рятувальники о 14:38 локалізували пожежу, о 15:00 - ліквідували.
На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.
Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.