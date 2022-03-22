Через ворожий обстріл в Оболонському районі Києва горіла вантажівка та дві будівлі, - ДСНС. ВIДЕО

Сьогодні, 22 березня в Оболонському районі Києва, внаслідок ворожого обстрілу, зайнялася вантажівка та дві будівлі.