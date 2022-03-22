Порошенко закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок: нам потрібне ембарго на російську нафту. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує сайт політсили "Європейська солідарність".
"Зараз свою окрему роль має також арабський світ. Чому? Тому що зараз, коли ми просимо запровадити ембарго на російські нафту і газ, всі країни Перської затоки мають можливість збільшити поставки своєї нафти і газу на світовий ринок. І це саме те, на що ми розраховуємо від вас", – наголошує Порошенко.
"Це допоможе уникнути продовольчої кризи і зупинити загрозу безпеці забезпечення продовольством. І це також дозволить всім нам утримувати ціну на нафту і газ на фоні запровадження ембарго щодо російських енергоносіїв", – пояснює Петро Порошенко.
"Адже це й справді аморально – сплачувати мільйони доларів кожного тижня, які Європа і світ платять Росії, а ці гроші далі йдуть на фінансування вбиства українців", – говорить Петро Порошенко.