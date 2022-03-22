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Порошенко закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок: нам потрібне ембарго на російську нафту. ВIДЕО

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Петро Порошенко в ефірі телекомпанії Al Jazeera закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок замість російської. Він наголосив – необхідно негайно запровадити нафтове ембарго проти Росії як держави-агресора. Порошенко також зазначив – чим швидше буде зупинене російське вторгнення в Україну, тим меншими будуть глобальні ризики продовольчої кризи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує сайт політсили "Європейська солідарність".

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"Зараз свою окрему роль має також арабський світ. Чому? Тому що зараз, коли ми просимо запровадити ембарго на російські нафту і газ, всі країни Перської затоки мають можливість збільшити поставки своєї нафти і газу на світовий ринок. І це саме те, на що ми розраховуємо від вас", – наголошує Порошенко.

"Це допоможе уникнути продовольчої кризи і зупинити загрозу безпеці забезпечення продовольством. І це також дозволить всім нам утримувати ціну на нафту і газ на фоні запровадження ембарго щодо російських енергоносіїв", – пояснює Петро Порошенко.

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"Адже це й справді аморально – сплачувати мільйони доларів кожного тижня, які Європа і світ платять Росії, а ці гроші далі йдуть на фінансування вбиства українців", – говорить Петро Порошенко.

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Топ коментарі

  • Aleks_15
    этот "летчик" в 2016-2018г начал разработку Ольха, а "не сбитый" балабол все закатал катком.
  • хрен
    петро прям як Рейган у свій час -але правильно касабский говнокарфаген треба розвалити
  • q4ma
    Це ПВО , який Порох поставив "над своїм маєтком" збиває більшість ракет, які летять на Київ.
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