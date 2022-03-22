Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Польські війська допоможуть Україні? День 27. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

23 30621
26-й день Народної війни України.

Стрим Марини Данилюк-Ярмолаєвої і Богдана Буткевича про можливу допомогу Україні польських військ.

Топ коментарі

  • клаус хаус
  • Vladyslav Namram
    Катынь не отомщена. Да и за смоленскую авиакатастрофу кацапы еще не заплатили. Поляки начнут, а там и НАТО подтянется.
  • Ksenia VB
    Краще своєї армії ще нічого не вигадали.
    Навряд чи ми потребуємо їхніх бійців. Нам потрібна зброя
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини