Польські війська допоможуть Україні? День 27. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
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26-й день Народної війни України.
Стрим Марини Данилюк-Ярмолаєвої і Богдана Буткевича про можливу допомогу Україні польських військ.
Стрим Марини Данилюк-Ярмолаєвої і Богдана Буткевича про можливу допомогу Україні польських військ.
Катынь не отомщена. Да и за смоленскую авиакатастрофу кацапы еще не заплатили. Поляки начнут, а там и НАТО подтянется.
Краще своєї армії ще нічого не вигадали.
Навряд чи ми потребуємо їхніх бійців. Нам потрібна зброя