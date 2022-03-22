Бійці чеченського батальйону імені Шейха Мансура знищують російських окупантів під Києвом. ВIДЕО

Бійці чеченського батальйону імені Шейха Мансура успішно знищують російських окупантів на Київському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише користувач фейсбуку Олександр Крамаренко.

Він підкреслив: "Доброго вечора ми з України. Батальйон ім.Шейха Мансура #башит русню під Києвом".

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