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Бійці чеченського батальйону імені Шейха Мансура знищують російських окупантів під Києвом. ВIДЕО

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Бійці чеченського батальйону імені Шейха Мансура успішно знищують російських окупантів на Київському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише користувач фейсбуку Олександр Крамаренко. 

Він підкреслив: "Доброго вечора ми з України. Батальйон ім.Шейха Мансура #башит русню під Києвом".

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Топ коментарі

  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Разом звільнимо всі поневолені Рашкою народи!!!
  • Иллария Соняшникова
    Наша подяка справжнім ічкерійцям.
  • Совестно за Брата
    а каДырка в Тик-Токе синит, а кацапы его боятся... извиняются...
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