Бійці чеченського батальйону імені Шейха Мансура знищують російських окупантів під Києвом. ВIДЕО
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Бійці чеченського батальйону імені Шейха Мансура успішно знищують російських окупантів на Київському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише користувач фейсбуку Олександр Крамаренко.
Він підкреслив: "Доброго вечора ми з України. Батальйон ім.Шейха Мансура #башит русню під Києвом".
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