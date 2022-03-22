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Двох пособників російських окупантів затримано у Києві, - МВС. ВIДЕО

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У Києві затримано двох чоловіків, які виявились агентами РФ.

Про це у Telegram повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів. Жодних документів у них не було. Чітко назвати свої анкетні дані не могли, постійно плуталися в іменах. Але мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування.

Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора.

Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу", - розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

Ворожих агентів передано до СБУ. Вони відповідатимуть за злочин проти України.

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Топ коментарі

  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Будь-ласка! Наступного разу хочу читати таки новини з написом "ЗНИЩЕНО"!!!
  • Eugen Mk
    Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Єрмак теж постійно плутається у показах: то була операція по вагнеровцях, то не була... Це точно вони!
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