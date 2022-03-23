"Ми забрали чуже. Ці літаки за межі РФ ніколи не літатимуть. Виняток - дружні країни", - міністр транспорту РФ Савельєв про експлуатацію "націоналізованих" повітряних суден. ВIДЕО
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Міністр транспорту РФ Віталій Савельєв пояснив представнику російської авіагалузі плани подальшої експлуатації "націоналізованих" літаків, що належать іноземним компаніям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Савельєв наказав експлуатувати вкрадені повітряні судна та проводити технічне обслуговування на російських підприємствах до того момоменту, коли це буде можливим. Чиновник у розмові визнає, що росіяни забрали чуже і ці літаки ніколи не вилітатимуть за межі повітряного простору РФ. Винятком він назвав польоту до "дружніх країн".