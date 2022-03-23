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"Маленькая девочка пистолет игрушечный хватает, ну, и на нас. Путин же сказал - похер на мирное население", - окупант розповідає про "осмотр" іграшкового магазину. ВIДЕО

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Російський окупант в розмові з рідними розповів про випадок в іграшковому магазині, коли маленька дівчинка, побачивши загарбників, схопила з полиці іграшковий пістолет і навела на них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з розмови окупанта не можна зробити стовідсоткові висновки про реацію загарбника на такі дії. Однак далі він говорить про те, що Путін дозволив убивати мирних українців, якщо вони чинять опір.

"Магазины осматриваю, и бац, маленькая девочка с женщиной, пистолетик игрушечный лежит, в игрушечном, ну магазин игрушек. И маленькая девочка такая пистолет хватает, ну и на нас", - каже окупант.

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Топ коментарі

  • olele
    Ті, хто прогнозує затягування війни на довгі місяці, здається, недооцінюють майже патологічну пристрасть Путіна до символічних дат.

    Російська армія вдерлася в Україну наступного дня після святкування Дня радянської армії.

    Планували завершити все "з гарантією" до 8 березня. Але не сталося.

    Тепер, як я прочитав у Михайла Винницького, Путін ставить своїм генералам завдання за будь-яку ціну завершити війну перемогою до 7 травня. Чому так? Бо саме 7 травня 2000 року відбулася перша інавгурація Путіна на посаду президента Росії.

    А про День перемоги 9 травня ви й самі знаєте.

    Справді: якщо 9 травня 2022 року в Москві не буде "параду перемоги над фашистською Україною", а будуть повідомлення, що "на російсько-українському фронті тривають позиційні бої", це вже буде для Путіна катастрофічною іміджевою втратою.

    Тому найлогічніше очікувати, що ворог щосили прагнутиме добитися розв'язки цієї війни в наступні півтора місяці. І для нього все, що не є "вирішальною перемогою", буде болючою поразкою.

    Гадаю, саме до цього нам треба і готуватися самим, і також готувати наших західних союзників. https://gazeta.ua/blog/56758/putin-stavit-generalam-zavdannya-zavershiti-vijnu-do-7-travnya
  • константен
  • экзорцист
    Ватники любу інфу, яка не з телевізора називають фейком. А нам своє робити.
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