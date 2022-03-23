"Маленькая девочка пистолет игрушечный хватает, ну, и на нас. Путин же сказал - похер на мирное население", - окупант розповідає про "осмотр" іграшкового магазину. ВIДЕО

Російський окупант в розмові з рідними розповів про випадок в іграшковому магазині, коли маленька дівчинка, побачивши загарбників, схопила з полиці іграшковий пістолет і навела на них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з розмови окупанта не можна зробити стовідсоткові висновки про реацію загарбника на такі дії. Однак далі він говорить про те, що Путін дозволив убивати мирних українців, якщо вони чинять опір.

"Магазины осматриваю, и бац, маленькая девочка с женщиной, пистолетик игрушечный лежит, в игрушечном, ну магазин игрушек. И маленькая девочка такая пистолет хватает, ну и на нас", - каже окупант.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до лікарні на Сумщині, - Офіс Генпрокурора