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"Наче мертве, розстріляне ворогом місто. Але воно ще живе", - наслідки обстрілів Маріуполя російськими окупантами. ВIДЕО

16 01032
В мережі опублікований відеозапис на якому зафіксовані руйнування Маріуполя, що постійно піддається атакам російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео запевняє, що відеозапис зроблений сьогодні.

"Це Маріуполь сьогодні... Наче мертве, розстріляне ворогом місто... Але воно ще живе. Там дихають люди - голодні, в підвалах догораючих будинків. Їх серця ще б'ються під завалами з надією на порятунок. Наш Маріуполь продовжує відчувати біль від авіабомб і пронизуючої артилерії", - пише автор публікації.

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Топ коментарі

  • Остап Покотило
    Вот он какой русский мир...
    Он приходит убивать и грабить...
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Не повірите, але є люди для кого це тільки зараз починає доходити. Бо до війни ще багато хто тішив себе ілюзією, що ми "адибратскійнарот". І за гіркою іронією долі саме в тих містах, які зараз зруйновані вщент.
  • Огусто
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