"Наче мертве, розстріляне ворогом місто. Але воно ще живе", - наслідки обстрілів Маріуполя російськими окупантами. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис на якому зафіксовані руйнування Маріуполя, що постійно піддається атакам російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео запевняє, що відеозапис зроблений сьогодні.

"Це Маріуполь сьогодні... Наче мертве, розстріляне ворогом місто... Але воно ще живе. Там дихають люди - голодні, в підвалах догораючих будинків. Їх серця ще б'ються під завалами з надією на порятунок. Наш Маріуполь продовжує відчувати біль від авіабомб і пронизуючої артилерії", - пише автор публікації.

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