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"Ну, шо, русіш швайне? Казали ж вам - не приїжджайте в Україну", - ЗСУ знищили російську колону забезпечення. ВIДЕО

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У Сухопутних військах Збройних сил України заявили про знищення чергової російської колони забезпечення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сухопутні війська ЗСУ повідомили у Фейсбуці та опублікували відео з місця успішної атаки.

"Знищено чергову російську колону забезпечення. Тепер хтось недоїсть, недоспить, недострілить", - ідеться в дописі.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • Kucher
    Слава Україні!
  • экзорцист
    Доброго дня. Ми з України.
    Ой, як бо ж гарно у нас в Україні! Правда, кацапи?
  • Александр Карин
    "Це путінські хотєлки", - Офіс президента спростував дані розвідки Британії.
    "Спроби окупантів оточити українську армію на сході, наближаючись до позицій Збройних сил України зі сторони Харкова та Маріуполя, нереалістичні", - заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи дані британської розвідки. ©

    Перед повномасштабним вторгненням довбойоби з ОПи теж місяць кричали про нагнітання ситуації з боку західної розвідки. Знову підігруєте ворогу, *****!?
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