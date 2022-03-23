"Ну, шо, русіш швайне? Казали ж вам - не приїжджайте в Україну", - ЗСУ знищили російську колону забезпечення. ВIДЕО
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У Сухопутних військах Збройних сил України заявили про знищення чергової російської колони забезпечення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сухопутні війська ЗСУ повідомили у Фейсбуці та опублікували відео з місця успішної атаки.
"Знищено чергову російську колону забезпечення. Тепер хтось недоїсть, недоспить, недострілить", - ідеться в дописі.
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