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"Ни одна сукина дочь, ни один сукин сын никуда не поехал", - секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Мельникова про відмову батьків солдатів РФ врятувати своїх дітей перед війною в Україні. ВIДЕО

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Відповідальний секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова заявила, що ніхто з батьків російських військових навіть не спробував допомогти своїм дітям та забрати їх з частин перед вторгненням російської армії в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю російськоому проєкту "Скажи Гордеевой".

"Велика кількість військ перекинутих з усіх закутків країни - це не могло бути ніякими навчаннями. Війська перекидали для того, щоб воювати. Надто багато військ, надто велика лінія - якби вони хотіли тільки на Донбас, то все би обмежилося Ростовською областю. Саме так було в 2014 році... І почали мені телефонувати батьки... Я їм кажу їдьте і забирайте їх звідти... Жодна сукина донька чи сукин син нікуди не поїхав", - каже вона.

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Топ коментарі

  • Bogdan Resvii
    Зачем оно им? Рабсианские самки ждут выплат за тушку личинки. Потом по пьяни сделают новую, кто их там считает всё равно.
  • Raised Right
    Ну и пусть подыхают, мне жаль украинцев, а не 50 долларовых рузьке ванек.
  • radeon
    Схоже в мордорі у тих тварин не принято любити своїх дітей.Скільки вже слухаю перемовини кацапів,в розмові мат на маті (мені було б тупо соромно при матері так лаятися),матерям насрати на своїх дітей.
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